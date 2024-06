Operativo lo sconto contributi per chi assume beneficiari del reddito di cittadinanza

L’Inps, ottenute le necessarie autorizzazioni, con la circolare 75/2024, dà il via libera alle agevolazioni previste per le assunzioni di persone che, al momento della firma del contatto di lavoro, risultano destinatari del reddito di cittadinanza. Si tratta della possibilità di fruire di un esonero totale dei contributi (premio Inail escluso) con un tetto massimo annuale di 8.000 euro riparametrato su base mensile, in ragione di 666,66 euro.

La misura è stata introdotta dall’articolo 1, comma 294...