Parlamento e Cnel riaprono subito il cantiere pensioni

Sulle pensioni il governo non ha fretta, ma il Parlamento si muove. E non solo. A confermare che per l’esecutivo la riorganizzazione del sistema previdenziale è «un obiettivo di legislatura», anche per «rimettere mano con sapienza e con attenzione anche al patto intergenerazionale» è stato non più tardi di venerdì il ministro del Lavoro, Marina Calderone. Anche se il sottosegretario al Lavoro, il leghista Claudio Durigon, ha ripetuto a più riprese che la riforma, con l’approdo a Quota 41 “contributiva...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi