Patente a crediti, l’allarme dell’Associazione nazionale archeologi

A seguito delle osservazioni sollevate dall’Associazione nazionale archeologi (Ana) e della richiesta di revisione della Faq pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), in merito all’obbligo di patente a cediti per gli archeologi, l’Inl ha aggiornato la Faq numero 11, confermando, tuttavia, l’obbligo in capo a questa categoria professionale di richiedere la patente per operare nei cantieri di scavo archeologico.

A fronte di questo nuovo intervento, che di fatto non si è rivelato risolutivo...