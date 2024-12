Pensione a 64 anni con l’integrativa

Entra nel vivo alla Camera la partita sul “restyling” della manovra e si intensifica il pressing della maggioranza per apportare alcuni ritocchi al capitolo pensioni. A cominciare da quello della Lega che punta a rendere più agevole l’accesso alla pensione anticipata con almeno 64 anni d’età e 20 di contribuzione facendo leva anche sull’eventuale rendita della pensione integrativa. Che potrebbe essere utilizzata per raggiungere la soglia minima dell’importo del trattamento richiesta per questo “anticipo...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi