Pensioni, nel privato il 53,5% sotto i 750 euro

L’assistenza prende sempre più il largo nelle pensioni erogate dall’Inps. Che, complessivamente, nel settore privato nel 53,5% dei casi presentano un importo inferiore ai 750 euro mensili. E per le donne si sale al 64,1 per cento. A fotografare l’andamento pensionistico, al netto degli assegni ai dipendenti pubblici, è l’Osservatorio dell’Istituto, dal quale emerge che le prestazioni pensionistiche monitorate all’inizio di quest’anno sono in tutto 17.986.149 di cui 13.687.335 (il 76,1%) di natura...

