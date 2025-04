Iscrizione a più fondi pensione, la tassazione agevolata guarda all’anzianità maturata

Per stabilire l’aliquota di tassazione agevolata sulle prestazioni pensionistiche corrisposte a un soggetto che sia iscritto a più di una forma di previdenza complementare, si deve fare riferimento all’anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore. Lo conferma l’agenzia delle Entrate nella risoluzione 29/E del 2025, rispondendo a un quesito di Assogestioni (si veda la circolare dell’associazione n. 19/25/C).

Viene così risolta un’incertezza ...