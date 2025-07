Riduzione del tasso medio per prevenzione, disponibile la domanda per il 2026

Sul sito dell’Inail è stato pubblicato il modello di domanda OT23 per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2026. L’Istituto ne ha dato notizia con istruzione operativa del 3 luglio 2025.

Ai sensi dell’articolo 23 delle modalità tariffarie, le aziende che realizzano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, possono ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. ...