Pensioni, spesa su e denatalità: flessibilità solo col contributivo di Marco Rogari

In arrivo il report dell’Osservatorio del ministero del Lavoro. Dai round tecnici frenata su Quota 41 mista. Minori rigidità per le uscite di chi è occupato dal 1996. Si valuta Ape donna









La strada per arrivare a Quota 41 secca nel mix retributivo-contributivo, già sbarrata per il prossimo anno, sembra destinata a diventare quasi inaccessibile anche guardando alla fine dell’attuale legislatura. Ancora non c’è una presa di posizione in questo senso del governo, che ufficialmente continua a non derubricare questo obiettivo dal menù dei possibili interventi da realizzare nei prossimi anni. Con la Lega che, anzi, continua a rilanciare la promessa fatta in campagna elettorale, come ribadito...