Per l’autoimpiego voucher o fondo perduto con importi più alti nel Mezzogiorno

La conversione del decreto Coesione (Dl 60/2014) segna il punto di partenza per la piena operatività del restyling degli incentivi per l’autoimpiego. Complessivamente, le misure di aiuto destinate da un lato al Centro-Nord e, dall’altro, al Mezzogiorno con Resto al Sud 2.0, godono di 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l’anno 2024 e 720 milioni di euro per l’anno 2025. Nel dettaglio, però, una grande fetta delle risorse è ad appannaggio delle aree in ritardo di sviluppo...

