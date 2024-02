Per ogni sport individuate mansioni lavorative ad hoc

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 21 febbraio, il ministero per lo Sport ha aggiunto un ulteriore tassello per l’applicazione della nuova disciplina sul lavoro sportivo. Si tratta dell’elenco delle mansioni, individuate sulla base dei regolamenti delle federazioni sportive nazionali (Fsn) e discipline sportive associate (Dsa), necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica.

Le mansioni indicate nel decreto sono suddivise per singola federazione...