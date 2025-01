Percettori Naspi e Dis-Coll, l'impatto della nuova procedura sui Centri per l'impiego

Il punto sull'applicazione delle novità nella gestione della condizionalità dei percettori di Naspi e Dis-Coll

A distanza di poche settimane dal decreto ministeriale n. 174/2024, focalizziamo l'attenzione sull'impatto derivante dalle novità da esso introdotte sui Centri per l'impiego ed in particolare ci concentriamo sulla esperienza portata da alcuni CPI ritenuti maggiormente all'avanguardia sul territorio nazionale come quelli gestiti da AFOL Metropolitana, presieduta da Maurizio Del Conte, diretta da Tommaso di Rino e da dirigenti, tra i quali Simone Cerlini che ci accompagnerà in questo contributo. Ricordo...