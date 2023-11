Perimetro più ampio per il Ccnl per il settore dei recapiti e telegrammi espressi di Paola Sanna

L’ultimo accordo di rinnovo estende l’applicazione ai dipendenti delle imprese di vendita al dettaglio

Il 14 novembre, tra Fise-Are, Slc-Cgil, Slp-Cisl e Uilposte-Uil è stato sottoscritto l ’accordo di rinnovo del Ccnl per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali e – quale nuovo settore ora inserito nella sfera di applicazione - anche per il personale dipendente da imprese che svolgono vendita al dettaglio in aree pubbliche e/o private o anche in forma itinerante.

Il nuovo contratto scadrà il 31 dicembre 2026, salvo quanto...