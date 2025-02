Personale di volo di compagnia estera, retribuzione convenzionale e regime fiscale

Sull'esclusione dalla applicazione della retribuzione convenzionale del personale di volo alle dipendenze dei datori di lavoro stranieri

Attraverso l'implementazione di accordi sovranazionali ed accordi bilaterali sullo scambio di informazioni economiche e fiscali l'Agenzia delle Entrate è in grado di rintracciare e sottoporre a tassazione gli stipendi esteri dei piloti di aereo fiscalmente residenti in Italia. In particolare, si deve fare riferimento all'articolo 31 del DPR n. 600/73. Secondo il quale: "L'amministrazione finanziaria prevede lo scambio, con le autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione Europea, delle informazioni...