Piani welfare da rivedere per gli «altri» familiari a carico

L’articolo 51 del Dpr 917/1986 (Tuir) identifica gli elementi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, tra i quali, al comma 2, troviamo anche:

- lettera d-bis): le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale...