Piccole aziende della moda, domani al via le istanze per la cassa in deroga

Al via da domani, 3 dicembre, le domande per richiedere il sostegno al reddito in deroga da parte delle aziende della moda, anche artigiane, con organico fino a 15 dipendenti, per fronteggiare la grave situazione di crisi del comparto manifatturiero.

La misura è stata introdotta dall’articolo 2 del Dl 160 del 28 ottobre 2024 (ora all’esame della Camera per la conversione in legge), a favore dei datori di lavoro operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento, calzaturiero e conciario. Consiste in...