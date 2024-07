Piccoli coloni e compartecipanti familiari: le retribuzioni 2024 per le prestazioni Inps

L’Inps ha pubblicato la circolare 83 del 22 luglio 2024, con la quale ha comunicato gli importi giornalieri utili alla determinazione, per il 2024, delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari. Gli importi, distinti per provincia, sono dettagliati nell’allegato al provvedimento.

Le indicazioni dell’istituto fanno seguito alla recente circolare 81/2024, con la quale erano già stati indicati gli importi delle retribuzioni...