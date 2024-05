Pietro Ichino: «Lecito solo il picchetto persuasivo»

«Spero venga confermata in appello la sentenza del 21 dicembre scorso con cui la sezione lavoro del Tribunale di Milano ha sancito l’illiceità del blocco dei cancelli, chiarendo che una cosa è il picchetto persuasivo alle porte dell’azienda, per convincere le persone a non entrare, mentre altra cosa è l’impedimento del passaggio delle persone e degli automezzi in entrata e in uscita». Così il giuslavorista, politico ed ex sindacalista, Pietro Ichino, in un’intervista per l’evento milanese.

Sotto i...