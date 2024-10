Più donne lasciano il lavoro per assistere la famiglia: sono 2,6 milioni

Le carenze del welfare, accanto alla crescita dei costi per l’assistenza portano sempre più donne a rinunciare al lavoro per occuparsi dell’assistenza alla famiglia. Tra il 2018 e il 2023, a fronte di un incremento generalizzato dell’occupazione femminile, la quota di donne che hanno scelto di non lavorare per motivi di carattere familiare è passata da 2,525 milioni a 2,659 milioni (+5,3%). L’aumento più significativo ha riguardato le 55-64enni: sono +219mila ad aver rinunciato al lavoro (il 34,7...

