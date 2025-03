Più tempo per beneficiare della proroga del Sfl

Per la proroga del supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), disposta dalla legge di Bilancio 2025, non è richiesta la presentazione di una nuova domanda. Lo ha chiarito l’Inps con il messaggio 765/2025 del 3 marzo, a integrazione delle istruzioni già fornite con il messaggio 595/2025.

Si ricorda che l’ultima manovra, in tema di Sfl, ha previsto...