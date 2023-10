Potenziata l’una tantum per i morti sul lavoro di N.T.

Attuate le disposizioni contenute nel decreto legge Lavoro. Importi quasi raddoppiati









Aumenti consistenti degli importi del sostegno erogato ai nuclei familiari di persone decedute per infortunio sul lavoro. Con decreto del 7 settembre 2023, il ministero del Lavoro ha attuato quanto previsto dall’articolo 18-bis del decreto legge 48/2023, che ha potenziato la dotazione del fondo di finanziamento del sostegno con 5 milioni di euro per l’anno in corso.



Sulla base delle disposizioni vigenti (in particolare il decreto ministeriale del 18 maggio 2023), gli importi liquidati finora sono ...