Predisposta un’area ad hoc per indicare il bonus Natale

Una particolarità della Cu 2025 è la sezione dedicata all’indicazione del cosiddetto “bonus Natale”.

Ricordiamo, infatti, come il Dl 167/2024 avesse stabilito l’erogazione, per l’anno 2024, di un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro che non ha concorso alla formazione del reddito complessivo, a favore dei lavoratori dipendenti con particolari situazioni economiche e familiari, individuate sulla base di specifici criteri.

La misura è stata riconosciuta dal sostituto ...