Premi Inail 2024, il calcolo in busta paga

Istruzioni ed esempi di calcolo dei premi InaIl 2024 nel libro unico del lavoro

Con la circolare INAIL n. 12 del 23 maggio 2024, si assegnano le fondamentali indicazioni in merito ai limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2024.

Il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi collegato alla lavorazione assicurata e l’ammontare delle retribuzioni, sono gli elementi che contribuiscono alla definizione del premio assicurativo ordinario. La retribuzione da impiegare per il calcolo potrà essere, a seconda dei casi, ...