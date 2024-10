Premi Inail evasi, senza maggiorazione le sanzioni liquidate entro 120 giorni

Dopo l’Inps anche l’Inail, con la circolare 31/2024 di ieri, fa il punto sulle modifiche alla normativa in materia di sanzioni civili per le omissioni e per le evasioni contributive. Si tratta di importanti variazioni apportate all’articolo 116, commi 8, 10 e 15 della legge 388/2000, contenute nei commi che vanno da 1 a 4 dell’articolo 30 del Dl 19/24 (legge 56/24). Nell’ottica di rendere più fluido il rapporto tra contribuenti ed enti previdenziali e assicurativi, il legislatore attuale ha inteso...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi