Restano dovuti i premi Inail in caso di confisca dell'azienda in applicazione del Codice antimafia

Con sentenza n. 26927 del 8 luglio 2024, la Cassazione penale si allinea alla prassi dell'Agenzia delle Entrate e alla giurisprudenza civilistica ritenendo che non si estinguano per confusione i crediti vantati dall'Inail nei confronti di aziende confiscate in base al Codice antimafia.

Il Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, cosiddetto ...