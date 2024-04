Premi di produttività più green. Tra i requisiti per la detassazione entrano anche i riferimenti alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale dell’impresa. Applicazione dell’imposta sostitutiva destinata a ritornare al 10% (rispetto all’attuale 5% previsto per quest’anno) anche alla partecipazione degli utili delle imprese. Revisione profonda delle regole sul fisco dei professionisti, in cui spicca la tanto attesa neutralità per le aggregazioni tra studi in chiave di spinta alla crescita...

