Previdenza dei magistrati onorari, aliquote Fpld anche per le contribuzioni minori

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 217 del 16 settembre 2024, il Dl 16 131/2024 “Anti infrazioni” che contiene una disposizione interpretativa in materia di trattamento previdenziale dei magistrati onorari, ai quali si applicano le aliquote contributive Fpld anche per le contribuzioni minori (articolo 2).

Più precisamente si afferma che, nelle...