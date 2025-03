Prorogata la riforma dell’accertamento della disabilità

L’Inps con il messaggio 766/2025 (e in parte con il messaggio 764/2025) fornisce alcune indicazioni di dettaglio necessarie nel processo di assestamento della nuova disciplina in materia di accertamento della condizione di disabilità (decreto legislativo 62/2024, entrato in vigore il 30 giugno).

La riforma ha introdotto una nuova definizione della condizione di disabilità e di accertamento della stessa, affidando all’Inps l’esclusiva competenza medico-legale sulla “valutazione di base” mediante il...