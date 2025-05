Rapporti di lavoro tra IA e regolamentazione normativa

Al fine di sfruttare appieno le potenzialità offerte dall'IA, è necessario comprenderne le dinamiche operative, valutarne gli effetti occupazionali e disciplinari, nonché definire un quadro regolamentare in grado di garantire equità e tutela dei diritti dei lavoratori

Negli ultimi anni, il progresso tecnologico ha accelerato in modo esponenziale, posizionando l'Intelligenza Artificiale (IA) al centro del dibattito sulle trasformazioni del mondo del lavoro. Questa innovazione non riguarda soltanto l'automazione di compiti ripetitivi, ma coinvolge aspetti complessi quali la ridefinizione dei processi decisionali, la valorizzazione delle competenze e la messa in discussione delle normative esistenti. Per sfruttare appieno le potenzialità offerte dall'IA, è necessario...