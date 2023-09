Regime previdenziale per i forfettari se ci sono i requisiti fiscali di Pietro Gremigni

Inps chiarisce che sul fronte contributivo valgono le regole previste per individuare i destinatari dell’agevolazione sul fronte reddituale

L’applicazione del regime previdenziale forfettario per artigiani e commercianti è subordinata alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge in materia fiscale. La precisazione arriva dall’Inps, con messaggio 3334/2023.

Dal punto di vista contributivo per i forfettari, in base all’articolo 1, comma 77, della legge 208/2015, la base imponibile è costituita dal reddito forfettario individuato ai fini fiscali e la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35 per cento.

Il messaggio ricorda che l’attività di controllo, da parte della sede, dei dati fiscali consente la verifica della sussistenza di alcune cause ostative alla fruizione del regime previdenziale agevolato, per cui rimangono ferme le conseguenze di perdita del diritto nel caso in cui l’attività di accertamento fiscale o previdenziale, contestuale o successivo, verifichi l’assenza del possesso dei requisiti di legge e cioè dei commi 54 e 57 dell’articolo 1 della legge 190/2014.

In particolare, viene meno il diritto a tale regime qualora sia accertata la violazione della condizione principale cioè avere conseguito ricavi, ovvero avere percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro. Inoltre, mutuando una regola individuata in un recente interpello dell’agenzia delle Entrate, il regime forfettario «rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, che siano in possesso dei requisiti e non incorrano in una delle cause di esclusione. Ciò significa che ai fini della sua applicazione, da parte di un soggetto già in attività e che applica il regime ordinario, non è, peraltro, prevista alcuna specifica opzione».

Tuttavia, una volta opzionato un regime diverso da quello naturale, anche con la compilazione di un quadro della dichiarazione dei redditi diverso da quello del regime ordinario di appartenenza - non è consentito modificare o correggere la scelta eseguita neanche attraverso la dichiarazione integrativa.

Infine, in caso di ripristino del riconoscimento del regime agevolato, la sede Inps dovrà procedere a controlli preliminari riferiti all’esercizio di attività in forma di impresa, alla sussistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 1, comma 54, della legge 190/2014 e l’assenza di cause ostative indicate nel comma 57 dello stesso articolo.