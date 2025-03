Regione Calabria, bando formazione in tema sicurezza per le imprese che gestiscono appalti Pnrr

L’opportunità

L’Inail, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha lanciato un avviso pubblico per finanziare progetti di formazione aggiuntiva sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo bando è rivolto alle imprese impegnate in appalti finanziati con il PNRR e mira a migliorare le competenze di lavoratori e preposti sui temi della salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta di un aspetto importante che mette in evidenza come il PNRR, progettato per rilanciare l’economia italiana...