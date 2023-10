Regione Lombardia, stato di emergenza e spostamento dei termini per i versamenti di Paola Sanna

Link utili Inail, istruzione operativa 10533/2023 Nota

Pubblicate le istruzioni operative dell’Inail. Non rimborsabile quanto già versato

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Come si ricorderà, con delibera del Consiglio dei ministri dello scorso 28 agosto è stato dichiarato lo stato di emergenza della regione Lombardia, in seguito agli eventi meteorologici che si sono sviluppati nel periodo compreso tra il 4 ed il 31 luglio 2023.

Il decreto legge 29 settembre 2023, n. 1321 ha successivamente disposto che  i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che alla data del 4 luglio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

Con l ’istruzione operativa 10533 del 18 ottobre 2023, per quanto riguarda la parte di propria competenza, l’Inail ricorda che sono soggetti destinatari dello spostamento dei termini tutti i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria di cui al titolo I del Dpr 1124/65 e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X, con sede operativa, ma con esclusione di sede legale senza lavoratori occupati, nei territori coinvolti.

La sospensione ha dunque efficacia solo ed esclusivamente per le Pat con sede dei lavori nei territori individuati dalla norma citata, e con riferimento ai soli premi assicurativi corrispondenti all’attività svolta in quelle stesse zone.

L’Istituto precisa inoltre che, vista la data ultima del 31 ottobre 2023 per effettuare i versamenti, ricadono in questa sospensione il premio mensile dei pescatori autonomi della piccola pesca e i premi assicurativi aventi scadenza nel periodo 4 luglio – 31 luglio 2023.

Nella nota in argomento viene infine stabilito che l’Inail non provvederà al rimborso di quanto - pur essendo oggetto di sospensione - sia già stato versato, così come previsto dal citato Dl legge 1321/2023.