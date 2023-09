Regole più rigide per partecipare al click day del bando Isi di Roberto Lenzi

Esclusi gli utenti che apriranno più sessioni con gli stessi dati









Il click day per accedere ai fondi messi in campo dall’Inail per migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro è ormai alle porte e le regole tecniche per partecipare mettono l’istituto e i concorrenti leali al riparo dai «furbetti».

Il bando Inail Isi è uno dei più ambiti dalle imprese, poiché consente di ottenere contributi a fondo perduto a copertura del 65% anche per investimenti in macchinari e attrezzature più sicuri. Questa tipologia di spesa è ammissibile come altri interventi a beneficio dei lavoratori, quali rimuovere l’amianto e ottenere certificazioni nel campo della sicurezza.

Proprio per questo motivo, negli anni si sono moltiplicate le strategie di alcune imprese per ottenere tempi velocissimi di partecipazione, tra cui l’invio multiplo della stessa domanda o il ricorso a strumenti informatici di invio. Considerando che la rapidità di partecipazione è l’unico criterio per assegnare i fondi, l’Inail, negli ultimi anni, ha rinforzato le proprie difese per impedire questi comportamenti.

Il prossimo click-day, la cui data sarà comunicata dall’Inail entro il prossimo 4 ottobre, vedrà l’applicazione di regole particolarmente rigide.

Maggiore rigore e trasparenza

Le regole tecniche prevedono che, a pena di esclusione, non dovrà essere aperta più di una sessione con le medesime credenziali.

In particolare, qualora fosse riscontrata in modo certo e inequivocabile la partecipazione simultanea alla fase di invio della domanda online da parte di più soggetti che utilizzano lo stesso codice identificativo o da parte dello stesso soggetto che ricorre all’apertura contemporanea di più sessioni sullo stesso dispositivo o dispositivi diversi con le medesime credenziali, l’Inail procederà all’annullamento della domanda con conseguente non ammissione al finanziamento.

Un tale comportamento verrà interpretato come espressione della volontà di acquisire un ingiusto vantaggio in termini temporali avvalendosi della cooperazione di più operatori.

In caso di invii multipli, durante la medesima sessione, Inail prenderà in considerazione l’orario di arrivo nella banca dati Inail del primo invio. I successivi invii, oltreché inutili, potrebbero pregiudicare il regolare svolgimento della procedura.

Qualsiasi azione atta a violare i sistemi informatici, nonché a interrompere il servizio, costituisce peraltro illecito penalmente perseguibile.

Per prevenire sovraccarichi, gli utenti sono tenuti a evitare la divulgazione degli indirizzi acquisiti e delle credenziali rilasciate, in modo che siano conosciuti e utilizzati solo dagli aventi diritto. L’Inail non consente di utilizzare strumenti automatici di invio.

Iter procedurale

L’invio telematico della domanda di finanziamento richiede, preliminarmente, l’inserimento di alcuni elementi informativi.

Le informazioni inserite potranno essere oggetto di verifica e, in caso di inserimento di informazioni non corrispondenti al vero, l’Inail procederà all’esclusione della ditta dagli elenchi cronologici.

L’iter procedurale si articola in sei momenti distinti:

1 disponibilità dell’indirizzo del portale del partecipante e del portale dell’amministratore;

2 inizio della possibilità di registrazione sul portale del partecipante e dell’amministratore;

3 disponibilità dell’indirizzo dello sportello informatico nella funzione online Isi domanda;

4 inizio autenticazione e pagina di attesa;

5 inizio della fase di invio della domanda;

6 fine della fase di invio della domanda.

L’Inail renderà nota la data e l’ora di avvio del click-day entro il prossimo 4 ottobre sul proprio sito internet www.inail.it.

Nel frattempo, le imprese sono chiamate a verificare che i propri dispositivi informatici siano adeguati ai requisiti tecnici minimi previsti dalle regole tecniche. Eventuali problemi che si dovessero verificare nella scelta o configurazione del dispositivo, che sono nella disponibilità esclusiva del partecipante, non saranno imputabili all’Inail.