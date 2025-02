Rendita vitalizia con termini prescritti anche per le domande giacenti

La possibilità di costituzione di rendita vitalizia con onere interamente a carico del lavoratore sarà riconosciuta anche alle domande inviate all’Inps prima dell’entrata in vigore della legge 203/2024 ma ancora giacenti od oggetto di ricorsi non definiti. Questa una delle precisazioni contenute nella circolare 48/2025 con cui l’istituto di previdenza ha fornito le istruzioni per applicare la nuova disposizione introdotta dal Collegato lavoro che aggiunge la possibilità, per il lavoratore interessato...

