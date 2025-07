Retribuzioni differenti valide se basate su criteri oggettivi e non discriminatori

L’applicazione del principio della parità di retribuzione, introdotto dalla direttiva europea di prossima attuazione in Italia, ha l’obiettivo di eliminare la discriminazione retributiva diretta e indiretta, ma ciò non impedirà ai datori di lavoro di retribuire in modo diverso le persone che svolgono lo stesso lavoro o uno di pari valore, purché le differenze si basino su criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere e privi di pregiudizi.

È questo il passaggio, contenuto nel considerando...