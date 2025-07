Retribuzioni in salita, ma restano inferiori del 9% rispetto al 2021

Complice la chiusura dei rinnovi contrattuali la retribuzione oraria media nel periodo gennaio-giugno 2025 è cresciuta del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2024.

L’Istat evidenzia che l’indice delle retribuzioni contrattuali orarie a giugno segna un aumento dello 0,5% rispetto al mese precedente e del 2,7% rispetto a giugno 2024. Più nel dettaglio l’aumento tendenziale è stato del 2,9% per i lavoratori della pubblica amministrazione, del 2,7% per quelli dei servizi privati e del 2,3% per i dipendenti...