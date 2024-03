Revisori ed advisor, PwC Italy seleziona 1500 giovani economisti e giuristi

Economisti soprattutto ma anche esperti in discipline giuridiche, in ogni caso tutti giovanissimi freschi di laurea. E’ questo il cuore della campagna di recruiting lanciata da PwC Italy: si tratta della seconda trance di un pacchetto complessivo di 3mila assunzione, 1500 già effettuate, la parte restante entro la fine dell’anno. Il 25% dei nuovi assunti sarà destinato all’area della revisione, il 60% all’advisor, il 10% andrà a rafforzare il team interno di fiscalisti e legali come il restante 5...

