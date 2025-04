Il montante di previdenza complementare: richiedibile tutto in capitale

La domanda

Pinco dipendente settore privato Inps ha maturato nel 2025, presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti (fpld) 20 anni di contributi, ed ha 67 anni di età anagrafica (requisiti della pensione di vecchiaia ante 1/01/1996). Ha un montante accumulato presso il fondo pensione aperto di 100mila (partecipazione di 15 anni al fondo dopo il 2007, montante m3 maturato con prestazione k3).Il coefficiente di conversione del fondo aperto, per ottenere la rendita annuale, dati 67 anni è 4,243 (il fondo non distingue il coefficiente in relazione al sesso ma solo sul frazionamento e sulla età anagrafica).Il dipendente può ottenere tutto il montante del fondo aperto in capitale, oppure può ottenere solo il 50% in capitale e l’altro 50% in rendita?