Riders etero-organizzati, a Deliveroo e Uber il conto dei contributi Inps di Giampiero Falasca

Le due società soccombenti nella causa davanti al Tribunale di Milano. Per i periodi di attivià applicata la disciplina previdenziale dei dipendenti









La prestazione lavorativa dei riders rientra nella nozione di collaborazione “etero-organizzata” disciplinata dall’articolo 2 del Dlgs 81/2015 e, come tale, è soggetta a tutte le regole del lavoro subordinato, ivi compresa la disciplina previdenziale. Sulla base di tale principio, il Tribunale di Milano - con due diverse sentenze pubblicate il 19 ottobre - ha condannato due importanti società di consegna del cibo a a domicilio - Deliveroo Italy e Uber Eats Italy - a versare alla gestione lavoratori dipendenti i contributi previdenziali maturati in relazione ai compensi pagati ai propri fattorini, per tutti i periodi in cui questi hanno svolto l’attività di consegna (dal gennaio 2016 al 31 ottobre 2020 nel caso di Deliveroo e dal gennaio 2020 al 31 ottobre 2020 nel caso di Uber).

La vicenda nasce a seguito di un’ispezione dell’Inps, con la quale l’Istituto ha emesso due distinti verbali di accertamento a carico delle società per il mancato versamento alla gestione lavoratori dipendenti dei contributi relativi ai collaboratori; versamento che non era stato fatto in quanto i rider erano inquadrati come lavoratori autonomi (con applicazione della relativa disciplina previdenziale).

Il Tribunale contesta questo inquadramento, rilevando che diversi indici fanno rientrare la prestazione tra le forme di collaborazione definite dal Dlgs 81/2015 come “etero-organizzate”.

Secondo il Tribunale, l’unico spazio di scelta discrezionale che viene riservato ai rider è la decisione se svolgere o no l’attività: una volta presa questa decisione, l’esecuzione delle consegne è, secondo la sentenza, organizzata totalmente dal committente (tanto che si esclude anche la possibilità di inquadrare la fattispecie tra le collaborazioni occasionali).

La conseguenza che fa discendere il Tribunale di Milano da tale ragionamento è coerente con l’orientamento ormai consolidato della Cassazione in tema di collaborazioni etero-organizzate: l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato.

Applicazione che, si legge nelle motivazioni redatte, si estende alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato «nella sua interezza», non esistendo motivi, nè testuali, né logici, per escludere da tale ambito la normativa previdenziale.

Unica eccezione a tale estensione riguarda le norme che sono incompatibili con la collaborazione; tra queste, la sentenza individua l’articolo 10, comma 1, del Dlgs 81/2015 nella parte in cui prevede che in mancanza di prova di un contratto a tempo parziale, il rapporto tra le parti deve considerarsi a tempo pieno. L’applicazione di tale regola viene considerata incompatibile con la prestazione dei rider in quanto il collaboratore mantiene un’ampia autonomia almeno nella fase genetica del rapporto, potendo scegliere se lavorare o meno e in quali periodi.

Dalla combinazione di questi elementi il Tribunale di Milano trae delle conclusioni molto rilevanti.

La prima è che ai riders, anche se inquadrati come collaboratori, si applica la disciplina previdenziale dei lavoratori dipendenti.

La seconda è che i contributi previdenziali devono essere pagati solo per i periodi in cui è accertato lo svolgimento dell’attività (mediante il login e il successivo logout dall’app fornita dalla Società) non potendosi estendere l’obbligo contributivo rispetto a periodi per i quali non sussiste la prova dello svolgimento dell’attività.

La sentenza evidenza, infine, che l’applicazione automatica delle regole del lavoro dipendente non si sarebbe verificata qualora il rapporto di collaborazione fosse rientrato nel campo di applicazione degli accordi collettivi previsti dallo stesso articolo 2 del Dlgs 81/2015, al comma 2: tali accordi, secondo il Tribunale, impediscono il verificarsi del meccanismo dell’estensione automatica delle regole della subordinazione anche rispetto alla disciplina previdenziale.

Un’indicazione importante, che sembra tracciare anche un possibile percorso per dare un assetto stabile una vicenda che, con cadenza periodica, è interessata da scosse giudiziarie.