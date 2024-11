Rimborso dell’affitto, il nodo dei canoni prima del cambio di residenza

Una sorta di “assegno per l’alloggio” è il nuovo sostegno previsto dal Ddl di Bilancio 2025 in tema di welfare aziendale che i datori di lavoro potranno erogare ai neoassunti che cambiano residenza di oltre 100 chilometri. Ma la disciplina potrebbe essere migliorata in sede di approvazione definitiva, rendendo l’applicazione più flessibile e senza inibire le altre possibilità che il legislatore riconosce nei casi di trasferimento dei lavoratori.

L’attuale testo fa riferimento a un rimborso delle spese...