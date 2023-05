Rinnovato il Ccnl Federproprietà per colf e badanti di Cristian Callegaro

Il 4 maggio è stato stipulato, da Federproprietà, Uppi, Confappi, Feder.Casa, Confimpreseitalia, Unicolf, Italpmi e Fesica Confsal, il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per colf e badanti.



Il contratto entra in vigore dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025.

Il rinnovo stabilisce aumenti dei minimi retributivi del 9,22% in relazione alla variazione dell'indice Istat. Per effetto di tale aumento, di seguito si riportano i valori dei nuovi minimi retributivi.



Livello / Importo...