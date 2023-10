Rinnovato il contratto collettivo area sanità per il triennio 2019-2021 di Cristian Callegaro

Incrementi del 4.5%, per un beneficio medio mensile di 290 euro. Indennità di specificità sanitaria per profili diversi da quello medico e veterinario

L’Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) dà notizia sul proprio portale del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Sanità.

Il 28 settembre 2023, alle ore 15.40 Aran e sindacati rappresentativi hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 per i circa 134.600 dirigenti medici, veterinari, sanitari e delle professioni sanitarie dell’Area dirigenziale della Sanità.

Il nuovo testo contrattuale regola in modo esaustivo i principali istituti contrattuali, molti dei quali adeguati ai numerosi interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni. In particolare, è stata riformulata in modo completo la parte che riguarda le relazioni sindacali, ponendo particolare attenzione alla tematica dell’informazione, sia preventiva, sia consuntiva, nonché alle materie di confronto (aziendale e regionale), ampliate su pronta disponibilità e guardia, alla riduzione del rischio clinico, alle misure concernenti la salute e sicurezza del lavoro.

Si è proceduto, anche alla luce delle attuali condizioni del Servizio sanitario nazionale, con la riscrittura dell’orario di lavoro, nonché degli istituti peculiari dell’area in questione, quali il servizio di guardia e il servizio di pronta disponibilità. Il sistema degli incarichi dirigenziali, già delineato nella precedente tornata contrattuale, è stato oggetto di specifici aggiornamenti finalizzati a garantire un incarico a tutti i dirigenti, rendendo maggiormente esigibile anche il predetto istituto contrattuale. Miglioramenti significativi sono contenuti nella riscrittura del periodo di prova, del meccanismo delle sostituzioni nel caso di assenza, impedimento, malattia o cessazione del titolare dell’incarico. Sono state poi ampliate alcune tutele, ad esempio quelle concernenti le gravi patologie che necessitano di terapie salvavita, le misure in favore delle donne vittime di violenza, le diverse tipologie di assenze, sia giornaliere, sia orarie.

È stata introdotta per la prima volta una nuova indennità di specificità sanitaria per i profili diversi da quello medico e veterinario, finalizzata al progressivo allineamento alla indennità già in godimento per medici e veterinari.

Nel testo è stato disciplinato, anche per la presente area, la disciplina del lavoro agile e del lavoro da remoto, nonché l’assunzione dei dirigenti specializzandi a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, definendo gli istituti contrattuali a loro applicabili tenuto conto della tipologia di prestazioni erogate e delle precipue caratteristiche del personale dirigenziale coinvolto.

Il contratto 2019-2021 si qualifica, fra l’altro, per l’attenzione riservata alla specialità di questa dirigenza, che si è manifestata in modo forte nella maggior tutela nei confronti del dirigente relativamente alle condizioni di lavoro e alla valorizzazione della carriera attraverso l’obbligo di attribuzione degli incarichi, alla introduzione di un diritto che riconosce le ore lavorate in più e l’obbligo al loro recupero.

Sotto il profilo economico, il contratto riconosce incrementi a regime del 4.5%, corrispondenti a un beneficio medio complessivo di circa 290 euro/mese, distribuito in maggior parte sulla componente fondamentale del trattamento economico; a esse vanno sommate risorse individuate da specifiche disposizioni di legge, quali ad esempio le risorse per l’esclusività e quelle relative all’articolo 1, commi 435 e 435-bis della legge 205/2017. Per quanto riguarda gli arretrati, spettanti al 31 dicembre 2023, essi ammontano al circa 10.700 euro.

Sono stati incrementati i valori dell’indennità di specificità medico veterinaria, la parte fissa della retribuzione di posizione, la clausola di garanzia, l’Upg. Inoltre sono state introdotte le nuove indennità di pronto soccorso e di specificità sanitaria, in precedenza non previste.

Per quanto attiene i fondi aziendali, il contratto mantiene la struttura del sistema esistente perfezionandolo anche alla luce del debito informativo richiesto alle aziende

A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dall’anno successivo, i valori annui lordi complessivi per tredici mensilità della retribuzione di posizione parte fissa, finanziata a carico del Fondo di cui all’articolo 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi), sono rideterminati come di seguito.

La complessiva retribuzione di posizione - intesa come somma della parte fissa e della parte variabile - finanziata a carico del Fondo di cui all’art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi), è definita entro i valori massimi annui lordi per tredici mensilità indicati di seguito.