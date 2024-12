Rinnovo ccnl allevatori e consorzi zootecnici: aumenti retributivi del 5,8%

In data 12 dicembre 2024 è stato siglato l’accordo tra Flai-Cgil, Uila-Uil e Confederdia e Aia per il rinnovo della parte economica del c.c.n.l. applicato ai dipendenti delle organizzazioni degli allevatori e dei consorzi zootecnici. Come comunicato dalle associazioni sindacali, la firma è avvenuta in anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto collettivo e porterà a un aumento retributivo per il biennio 2025-2026 pari complessivamente al 5,8%, che si somma all’aumento che era stato previsto...

