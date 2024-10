Riscossione, confermato il welfare per il 2024

Il 2 ottobre tra agenzia delle Entrate - Riscossione, Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin è stato sottoscritto il verbale di accordo per confermare anche per l’anno 2024 il piano welfare aziendale previsto con accordo del 15 luglio 2014, richiamato anche nell’ipotesi di rinnovo del Cia del 28 marzo 2018.

L’intesa prevede dunque che anche per l’annualità 2024 siano erogati a titolo di “contributo welfare” - con le prime competenze utili dopo la sigla dell’accordo - gli importi che si riportano...