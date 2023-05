Salario minimo equilibrato utile per la giustizia sociale di Claudio Tucci

Nodo salariale.









Crescita e riforme per dare lavoro (stabile) a donne e giovani e per aumentare produttività e retribuzioni. E anche sì al salario minimo perché, ha spiegato il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, «troppi, non solo tra i giovani, non hanno una occupazione regolare o, pur avendola, non si vedono riconosciute condizioni contrattuali adeguate».

E quindi, ha proseguito Visco, «come negli altri principali paesi, l’introduzione di un salario minimo, definito con il necessario equilibrio, può rispondere...