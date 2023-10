Saldo e stralcio, tempi stretti per recuperare i contributi Inps di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Domande fino al 10 novembre 2023 e pagamento entro il 2 gennaio 2024









I contribuenti che intendono “ripescare” i contributi Inps cancellati in modo automatico, per effetto delle misure di “stralcio mille euro”, devono presentare domanda all’Inps entro il 10 novembre 2023. Il pagamento andrà fatto entro martedì 2 gennaio 2024, in quanto il 31 dicembre 2023, di scadenza, è domenica e il 1° gennaio 2024 è capodanno. Perciò, tempi stretti per pagare quanto dovuto a titolo di contributi e sanzioni civili. Come specificato dall’Istituto nella circolare 86/2023 del 10 ottobre scorso, l’importo andrà pagato in un’unica soluzione o in rate mensili di pari importo. Considerato che tra la presentazione della domanda per il riconteggio dei contributi Inps annullati e la verifica dell’Istituto si arriverà presumibilmente a novembre, questo significa che il pagamento potrà essere fatto al massimo in due rate mensili.

L’annullamento dei contributi Inps ha potuto comportare la cancellazione delle posizioni contributive di commercianti, artigiani, lavoratori autonomi agricoli e professionisti iscritti alla gestione separata dell’Istituto. I contribuenti interessati al “ripescaggio” dovranno perciò presentare la domanda e versare le somme dovute in unica soluzione o in rate mensili, entro il 2 gennaio prossimo. In questo modo, sarà possibile ricostruire le posizioni contributive stralciate con la cancellazione d’ufficio dei carichi affidati all’agente della Riscossione dal 2000 al 2015 di importi fino a mille euro.

Il ripescaggio è consentito sia per i contributi azzerati a norma dell’articolo 4 del Dl 119/2018, sia per i contributi annullati a norma dell’articolo 1, comma 222, della legge 197/2022 (Bilancio 2023).

Le due norme dispongono che:

sono annullati i debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, anche se riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta per la rottamazione ter; l’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 (articolo 4, Dl 119/2018);

sono annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se compresi in precedenti definizioni agevolate, quali la rottamazione ter o la definizione speciale a saldo e stralcio (articolo 1, comma 222, legge 197/2022).

In conclusione, chi intende presentare entro il 10 novembre 2023 la domanda di riconteggio dei debiti annullati, ricevuto l’esito favorevole dell’Inps, dovrà pagare gli importi dovuti entro il 2 gennaio 2024, senza aggravio di interessi di dilazione. La ricostruzione della posizione assicurativa avverrà solo dopo il pagamento integrale degli importi indicati nel riconteggio notificato dall’Inps. Il versamento insufficiente comporta che le somme pagate saranno rese disponibili al contribuente per il rimborso, in assenza di ulteriori e diverse situazioni debitorie.