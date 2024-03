Salute e sicurezza, chi regolarizza nei termini non perde le agevolazioni

L’assenza di violazioni in materia di salute e sicurezza diventa requisito esplicito per accedere a benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale. Ma al contempo viene ora consentito di mantenere il diritto ai benefici in caso di regolarizzazione dell’illecito. Sono le conseguenze del Dl 19/2024 che, della legge 296/2006, modifica l’articolo 1, comma 1175, e aggiunge il comma 1175-bis.

Il testo del comma 1175 in vigore fino a venerdì scorso subordinava l’accesso ai ...