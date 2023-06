Sanatoria contributiva per i piccoli, miniproroga per lo smart working di Marco Mobili e Claudio Tucci









Sanatoria contributiva per i “piccoli”. Mini proroga del lavoro agile e solo per i fragili. E un nuovo ritocco ai criteri sull’offerta di lavoro da accettare obbligatoriamente da parte dei percettori dell’Assegno di inclusione, il nuovo strumento che manda in soffitta il Reddito di cittadinanza. È il mini restyling che potrebbe subire il decreto 1° maggio nel corso dell’esame in commissione Affari sociali del Senato. Tra semafori rossi “politici” - perché alcune norme avrebbero smontato il testo - ...