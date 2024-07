Sanzioni più incerte per i licenziamenti ingiustificati

Le due sentenze della Corte costituzionale, 128 e 129 del 2024, pur pronunciandosi su questioni distinte (il licenziamento per giustificato motivo oggettivo la prima, quello disciplinare la seconda), perseguono un obiettivo comune: la sostanziale equiparazione del regime sanzionatorio dei licenziamenti ingiustificati, affermando principi destinati a incidere non solo sul Dlgs 23/2015, ma anche sull’articolo 18, della legge 300/1970, offrendo vari spunti per rimeditare alcune argomentazioni della ...

