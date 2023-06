Semplificata la procedura per l’assegno sociale con le risorse del Pnrr di Pietro Gremigni

Link utili Inps, messaggio 2003/2023 Messaggio

È stata rilasciata dall'Inps la piattaforma sperimentale per gestire la domanda e l'istruttoria dell'assegno sociale, in attesa di estenderla poi ai patronati e agli intermediari abilitati.

L'Inps, con il messaggio 30 maggio 2023 n. 2003, illustra le caratteristiche del nuovo servizio online finanziato dalle risorse del Pnrr.

Il nuovo progetto concerne l'assegno sociale, con esclusione dell'assegno sociale sostitutivo, la cui domanda può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si perfeziona...