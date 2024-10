Senza una durata minima del periodo di prova possibile il recesso rapido

In mancanza di una previsione di durata minima del periodo di prova contrattuale, il datore di lavoro può licenziare il dirigente per mancato superamento della prova dopo poche settimane pure a fronte di una durata stabilita dalle parti in sei mesi. La ridotta durata effettiva del periodo di prova è irrilevante, se il datore «già dopo un mese e mezzo» ha maturato il convincimento che le qualità professionali possedute dal dirigente non erano compatibili con le competenze ritenute necessarie dal datore...

